Victoria Vannucci sorprendió al revelar que cuando estaba en pareja con el empresario Matías Garfunkel participó en orgías que se hacían una vez al año en impresionantes castillos europeos. En las que había famosos de todo el mundo, como la cantante Carla Bruni, con quien quiso tener intimidad.

“Se hacían una vez por año y eran en castillos. No era algo así nomás. Era algo importante. Gente importante. Estaba, por ejemplo, lo puedo decir ahora porque ya no es más el presidente, esta cantante Carla Bruni”, expresó en diálogo con Tamara Pettinato, en referencia a quien supo ser la primera dama de Francia durante el mandato de Nicolas Sarkozy.

“Sí, la busqué. Pero nada, no me dio bola, obvio”.

En este contexto, reveló cómo reaccionó Carla cuando le propuso tener intimidad. “Sí, la busqué. Pero nada, no me dio bola, obvio”, sentenció Victoria, sincera.

LAS REGLAS DE LAS ORGÍAS EN LAS QUE PARTICIPABA VICTORIA VANNUCCI

Antes de cerrar, Victoria aclaró cuáles eran las reglas que signaban estos encuentros íntimos y exclusivos.

“Y claro que siempre tiene que haber un consentimiento. Si alguien no quiere con tal persona, por supuesto que no se le permite mantener esas relaciones”.

“Uno no se puede apartar de cierto reglamento. Por ejemplo, hay bebidas para tomar, por supuesto, pero si te emborrachás no podés acceder a otra persona. Y claro que siempre tiene que haber un consentimiento. Si alguien no quiere con tal persona, por supuesto que no se le permite mantener esas relaciones”, cerró, contundente.