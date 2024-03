Julieta Poggio, fanática de dormir la siesta, se tiró a descansar con su hermana Loli. Esta vez, a diferencia de las anteriores, la pasó pésimo. ¿El motivo? Por primera vez, sufrió una parálisis de sueño. Como no sabía lo que le estaba pasando, se asustó muchísimo. Acto seguido, les relató a sus seguidores el susto que se pegó.

“Duró poquito, pero me dio mucho miedo”, adelantó la exparticipante de Gran Hermano 2022, antes de relatar de comienzo a fin la parálisis de sueño que experimentó por primera vez. “Yo no sabía lo que era, pero mi mejor amiga me cuenta que le pasa todo el tiempo. Es muy feo. Yo no lo podía entender. Fue horrible”, expresó, a corazón abierto.

“Estaba despierta, pero dormida, quería moverme, que ella se diera cuenta, agarrarle la mano para que me ayudara a despertarme y no podía”.

“Estaba durmiendo la siesta con mi hermana Loli. Estaba despierta, pero dormida, quería moverme, que ella se diera cuenta, agarrarle la mano para que me ayudara a despertarme y no podía. Se me mezclaba el sueño con la realidad. Duró poco, pero fue muy real y muy raro. Me moví con todas mis fuerzas para un costado y ahí me pude levantar, fue algo muy feo”, cerró Juli, pidiéndoles a sus fanáticos más información sobre las parálisis de sueño.

¿CÓMO ESTÁ LA RELACIÓN ENTRE JULI POGGIO Y MARCOS GINOCCHIO?

A un mes de contar públicamente que tuvo un vínculo amoroso con Marcos Ginocchio, pero que llegó rápidamente a su final, Julieta Poggio reveló cómo es su actual relación con el ganador de Gran Hermano 2022.

“Estamos súper bien. Tenemos una relación súper linda y la seguimos manteniendo. Estamos en contacto. Es más lo que se dice que lo que realmente es”, le dijo la bailarina al notero de Intrusos.

“Ni idea con la China. Prefiero no meterme en eso. No es mi tema”.

Acto seguido, el cronista de América le preguntó por la versión de que Marcos estaría viviendo un romance con la China Suárez y Poggio fue contundente: “Ni idea con la China. Prefiero no meterme en eso. No es mi tema”.

“¿Te da igual si estuvieron, si no estuvieron, si son amigos o no son amigos?”, le retrucó el notero. Y Julieta fue muy sincera: “No es que me da igual, pero no es mi tema”.