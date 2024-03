En medio de la felicidad que vive desde que supo que espera a su primer hijo junto a Nicole Neumann (que ya tiene a Allegra, Indiana y Sienna, frutos de su anterior relación con Fabián Cubero), Manu Urcera contó cómo se imagina cómo padre.

“¿Vos considerás que vas a ser un papá como miedoso, cuidadoso, baboso? ¿Qué papá crees que vas a ser?”, fue la consulta que le hizo el Pollo Álvarez, quien entrevistó al piloto de carreras para Poco correctos, el programa que conduce junto al Chino Leunis por eltrece.

Manu Urcera y Nicole Neumann / Fuente: Instagram

Fue entonces que Manu, que espera a que nazca el bebé a mediados de junio próximo- se sinceró: “Lo miro a mi papá cuando yo era chico y no sé si me animo a darle todas las libertades que me dio, como a los cuatro años subirme una moto”.

“Me da cosa, pero me gustaría ser como fue mi papá conmigo”, cerró, dejando en claro que también desea continuar el legado de la crianza que recibió cuando era un niño y que espera seguir con su hijo.

NICOLE NEUMANN REVELÓ EL SEXO DEL BEBÉ QUE ESPERA CON MANU URCERA

En medio de la felicidad que vive tras dar a conocer que está embarazada de su flamante esposo, Manu Urcera, Nicole Neumann rompió el silencio y reveló el sexo de su bebé en camino.

“Será un varón de tauro o géminis”, contó la modelo, en una nota que le dio a la revista Caras, dejando en claro que su pequeño, que será hermanito de Allegra, Indiana y Sienna (frutos de su anterior relación con Fabián Cubero) podría nacer por mayo.

Nicole Neumann mostró su pancita de embarazada (Foto: Instagram/nikitaneumannoficial)

En los últimos días, Nicole enterneció a todos al lucir su pancita en las playas de Punta del Este, donde se instaló junto a su marido y la familia de él, para descansar y recobrar energías para este 2024.