Tras varias semanas de rumores, especulaciones y negaciones, Marina Calabró blanqueó en vivo su romance con Rolando Barbano, con quien comparte el aire de Lanata sin filtro en Radio Mitre.

“¡Por fin blanqueó su romance Marina Calabró con Rolando Barbano! ¡Felicitaciones! Te lo propusiste y lo lograste”, le dijo De Brito a su panelista Yanina Latorre dándole la mano, cuando ella lo confirmó en LAM.

Ahora, los dos protagonistas de la historia decidieron salir a blanquearlo personalmente, nada más ni nada menos que al aire de Lanata sin filtro, el programa de Mitre de Jorge Lanata.

MARINA CALABRÓ Y ROLANDO BARBANO CONFIRMARON SU RELACIÓN JUNTOS, AL AIRE DE LANATA SIN FILTRO

Con Jorge Lanata de testigo, en su programa de radio que se transmite a través de Youtube, Marina Calabró y Rolando Barbano confirmaron su vínculo amoroso y despejaron todas las dudas.

“¿Están saliendo?”, fue la pregunta, a lo que Marina aseguró: “Sí. Nos estamos conociendo, nos están viendo”.

“No me gustan las etiquetas. No pongamos etiquetas porque usted sabe cómo somos los jóvenes”, acotó Rolando a la respuesta de su pareja.

Al final, Marina le indicó al conductor de Lanata sin filtro: “Hemos resuelto Lanata, no me va a decir que no. Que sea todo amor. Y anote, anote, que la valentía corrió por mi cuenta”.

“Totalmente. ¡Vamos! ¡Vamos, Marina! No nos cabe duda, Marina”, le respondió Jorge. Que viv