A poco más de un año de comenzar a escribir su historia de amor con Facundo Pieres, Zaira Nara contó que está en un gran momento con su pareja y respondió con mucha picardía cuando le preguntaron si le gustaría volver a ser mamá.

La modelo y conductora ya es mamá de Malaika y Viggo, frutos de su relación pasada con Jakob von Plessen.

LA PÍCARA RESPUESTA DE ZAIRA NARA ANTE LA POSIBILIDAD DE VOLVER A SER MAMÁ

Consultada por su presente amorosos con el polista, Zaira le dijo al notero de Socios del Espectáculo: “Estoy muy bien, muy tranquila. Es una relación que me deja tranquila, en paz. Estoy bien”.

Acto seguido el cronista de eltrece le preguntó: “Ya sos mamá, ¿pero tenés deseos de maternar?”.

Con mucha picardía, Nara contestó: “¡A los míos! Maternar a los que ya tengo”.

Luego, la modelo justificó su respuesta: “No, no. Tengo grandes proyectos laborales que me ocupan mucho tiempo. Mi prioridad son mis hijos y me pasa esto que digo ‘menos mal que el más chiquito tiene 4 y puedo volver a hacer lo que me apasiona’, porque además de ser madre es emprender”.