A pocos días de abandonar voluntariamente la casa de Gran Hermano 2023, Agostina Spinelli se reencontró con Romina Uhrig, quien visitó a los “hermanitos” durante el aislamiento, y las preguntas sobre su buena onda no tardaron en surgir en A la Barbarossa.

En ese marco, Analía Franchín hizo una desubicada humorada sobre la posibilidad de que las ex GH tengan una historia de amor o de pasión.

AGOSTINA SPINELLI RESPONDIÓ SI LE GUSTA ROMINA UHRIG Y ANALÍA FRANCHÍN SORPRENDIÓ CON SU COMENTARIO

Georgina Barbarossa: -¿Cómo es la relación de ustedes dos?

Agostina: Spinelli: -¿Cómo era (el ship)?

Romina Uhrig:-Agosmina.

Georgina: -Yo ví cómo se saludaron cuando llegó Romina. A mí no me saludás con tanto amor. Me dio un poco de celos.

Romina: -No mientas, Georgi…

Georgina: -Me dio un poco de celos. Pero bueno, dije “OK”.

Pía Shaw: -Agos, acá se decía que a vos te gusta Romina. ¿A vos te gusta?

Agostina: -Es hermosa.

Pía: -Pero para tener algo…

Agostina: -Es hermosa. Es una mujer hermosa.

Analía Franchín: -Corte y confección, mi amor. Tijera. Corte y confección.

Romina: -Le contaba a Agos que cuando entré a la casa, ella no me caía bien por sus formas, por su carácter. Pero cuando la conocí me cayó muy bien, me pareció muy divina, muy humana. Calentona. Yo también lo soy. Pero ella más.

Agostina: -Tuvimos química, hubo muy buena conexión, muy buena onda. Era mirarnos y…

“Corte y confección, mi amor. Tijera. Corte y confección”, dijo Franchín ante el posible romance de Agostina y Romina.

AGOSTINA SE SEPARÓ DE SU NOVIA, A TRES DÍAS DE SALIR DE GRAN HERMANO

Pía: -Agostina se acaba de separar de la novia…

Agostina: -Sí.

Romina: -Se acaba de separar, déjenla tranquila, por favor.

Pía: -¿Te dejó tu novia?

Agostina: -No, se terminó.

Georgina: -¿Por qué se terminó?

Agostina: -Porque no soportó que esté ahí, la exposición, y pasaron cosas que no me gustaron.

Nancy Pazos: -Estás de duelo.

Agostina: -¡No! ¿Qué duelo?

Georgina: -¿Estás contenta?

Agostina: -Sí.

Romina: -Estamos las dos separadas, así que vamos a salir de joda.