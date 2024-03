Las polémicas frases de Carlos Tevez tras el duelo entre Independiente y Barracas Central terminaron por escalar al punto de que el Kun Aguero salió a defenderlo en las redes sociales. Esto despertó opiniones de todo tipo, incluidas de Caruso Lombardi, quien hasta metió a Lionel Messi en la discusión.

El ex director técnico de Racing y San Lorenzo, entre otros clubes, declaró: “Si Messi dijera: ‘Che, a Newell’s no lo caguen más’ quédate tranquilo que a Newell’s no le cobran más un lateral en contra”.

En dialogo con Radio Splendid, dejó otro palito para el capitán de la Selección Argentina: “Pero bueno, no les importa a ellos. Están en otro mundo, no les interesa lo de acá”.

Por su parte, el diez del Inter Miami tendrá su debut en la CONCACAF Champions 2024, donde el las Garzas se enfrentaran esta noche a Nashville SC.