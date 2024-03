Paula Chaves y Zaira Nara pusieron en “hold” su amistad hace poco más de un año por un affaire de la menor de las Nara con Facundo Pieres. En las últimas horas se viralizó una foto que podría significar su reconciliación, y la hermana de Wanda dio su explicación.

Todo comenzó cuando Pochi de Gossipeame publicó una captura de una story en la que se ven dos pares de botas que corresponderían a las que usaron Zaira y Paula en un desfile en el que coincidieron junto a Mery del Cerro.

La story que despertó los rumores de reconciliación entre Zaira Nara y Paula Chaves (Foto: Instagram @gossipeame)

Consultada por LAM, Zaira contó que todo se trató de una confusión. “Era un posteo que subió no sé si Pau o Mery que eran ellas dos. O sea, eran las zapatillas de Pau y las botas de Mary, pero, bueno, habíamos ido al mismo desfile”, señaló.

QUÉ DIJO ZAIRA NARA SOBRE LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON PAULA CHAVES

“Así que las botas de Mary eran muy parecidas a las mías. Entonces creo que fue Juariu que hizo como un círculo, pero no era yo”, aseguró Zaira Nara, que de ahí en más mantuvo un diálogo cada vez más tenso con el cronista.

Santiago Sposato: -O sea compartieron evento

Zaira: -Compartimos un montón. Compartimos agencia, compartimos gimnasio, supermercado…

SS: -¿Y charlaron?

ZN: -En el desfile no.

SS: -O sea que ni se saludaron.

ZN: – No. Me preguntaste si charlamos, te dije que no charlamos pero sí nos saludamos.

Paula y Zaira dejaron de ser amigas tiempo atrás.

SS: – ¿Cómo es? ¿Fue un saludo frío seco ‘Hola ¿qué tal’’ y se van? Sos la madrina del hijo, que nunca más viste.

ZN: -¡Pero qué ganas de buscar roña! ¿Vos crees que yo me voy a poner a contar en una nota lo que hablo?

SS: -Entonces hablás…

ZN: – Vos me preguntaste si charlamos. Para mí una charla es otro tipo de conversación. En un desfile, en un evento, la realidad es que no puedes tener una charla muy profunda. Es como vos decís “Hola. ¿Qué tal? Siéntense, desfiles, tuqui”. Se termina el tema acá.

SS: -Te pone incómoda…

ZN: – No, pero me parece que es como darle vuelta en algo que ya te respondí.

SS: -Sí, pero es algo que queda siempre flotando.

ZN: -No, porque para mí no hay nada flotando…

