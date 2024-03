La Fórmula 1 continúa su paso por medio oriente, esta vez en Arabia Saudita, en el circuito callejero de Jeddah, capital del país árabe. Allí los 20 mejores pilotos de todo el mundo disputaron la segunda clasificación del año donde Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la Pole Position, seguido del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y tercero el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull)

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN JEDDAH! 🤩

Charles Leclerc joins the Dutchman on the front row. Sergio Perez finishes third. #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/O0BppVYlHu

— Formula 1 (@F1) March 8, 2024