Yanina Latorre, en el pase radial con Marina Calabró, reveló sin filtro por qué se distanció de Maite Peñoñori, su compañera en LAM. Esto se dio luego de que se supiera que no fue a su despedida con sus compañeras, ya que la periodista se va a vivir a Miami con su marido.

“No me gustó lo que me hizo. Yo a Maite la quiero, insistí muchísimo para que venga a LAM, la extrañaba porque me parece buena periodista pero… Llegó distinta en esta segunda etapa, más soberbia y sobradora”, arrancó Yanina.

“El día que me atacó por los K, no me habló por WhatsApp ni me preguntó en un pasillo, y eso que teníamos diálogo”, expresó Yanina, en confianza con Marina.

En julio del año pasado, Maite Peñoñori desmentía un enfrentamiento con Yanina Latorre.

“Me esperó, se juntó con Josefina Pouso y Marcela Feudale, tres contra uno. Me las comí crudas, hasta Marcelo Tinelli me felicitó. Maite me esperó, se juntaron tres, eso no se le hace una compañera porque yo nunca le hice nada”, prosiguió.

“Si le dije peroncha fue porque lo pienso”, sentenció Yanina, rememorando su pelea en LAM con algunas de sus compañeras.

¿QUÉ OTRA SITUACIÓN A YANINA LATORRE LE MOLESTÓ DE MAITE PEÑOÑORI?

Antes de cerrar, Yanina reveló qué otra cosa la alejó de Maite.

“La semana pasada me desacreditó con una historia que yo mostraba, estoy haciendo un tema, remala o traé algo… Dice que estoy obsesionada con Luciana Salazar, que traiga algo ella”, sentenció, redoblando la apuesta.