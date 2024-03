Luego de que Indiana (la hija que Fabián Cubero con Nicole Neumann, con quien también tiene a Allegra y Sienna) compartiera en sus redes sociales un adelanto de la campaña de ropa deportiva que la tiene como figura en su debut como modelo, Mica Viciconte reaccionó contundente.

Mica, que tiene a Luca con Cubero y vive con la adolescente, no dudó en compartir su emoción por esta nueva etapa en la vida de Indiana y plasmó en su muro varios enojis de manitos aplaudiendo.

Foto: Captura de Instagram (@cubero.indiana) Por: Fabiana Lopez

Por su parte, el exfutbolista también se mostró muy orgulloso de su hija: “Qué grande que estás, mi amor. Sostan linda, tan buena persona. Te amo tanto”, escribió. Y Nicole también dijo lo suyo con un piropo para la protagonista de esta historia: “¡Qué lindaaaa!”, exporesó, con emojis de unas manitos aplaudiendo, otro con las palmas abiertas y el último con la carita que tiene corazoncitos en sus ojos.

EL SINCERICIDIO DE MANU URCERA SOBRE CÓMO SE IMAGINA COMO PAPÁ CUANDO NAZCA SU BEBÉ CON NICOLE NEUMANN

En medio de la felicidad que vive desde que supo que espera a su primer hijo junto a Nicole Neumann (que ya tiene a Allegra, Indiana y Sienna, frutos de su anterior relación con Fabián Cubero), Manu Urcera contó cómo se imagina cómo padre.

“¿Vos considerás que vas a ser un papá como miedoso, cuidadoso, baboso? ¿Qué papá crees que vas a ser?”, fue la consulta que le hizo el Pollo Álvarez, quien entrevistó al piloto de carreras para Poco correctos, el programa que conduce junto al Chino Leunis por eltrece.

Manu Urcera expuso cómo lo afecta lo que se dice de Nicole Neumann y él en los medios (Foto: eltrece)

Fue entonces que Manu, que espera a que nazca el bebé a mediados de junio próximo- se sinceró: “Lo miro a mi papá cuando yo era chico y no sé si me animo a darle todas las libertades que me dio, como a los cuatro años subirme una moto”.

“Me da cosa, pero me gustaría ser como fue mi papá conmigo”, cerró, dejando en claro que también desea continuar el legado de la crianza que recibió cuando era un niño y que espera seguir con su hijo.