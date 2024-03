La sensibilidad a flor de piel de Gianinna Maradona por el comienzo de las audiencias judiciales por la muerte de su papá, Diego Maradona, hizo que la hija menor de Claudia Villafañe aproveche para cobrarse algunas facturas pendientes con Marcela Tauro y Laura Ubfal.

“Escuché tanto a Marcela como a Laura decir un par de cosas, que la verdad no me voy a oponer lo que ellos piensan de mí o Dalma como hija, si ellas sienten que pueden señalar a un ser humano con el dedo me parece correcto”, comenzó

Entonces, apuntó contra Tauro, que no estaba presente en el estudio: “Me gustaría preguntar a Marcela de dónde sacó que yo llegué al cumpleaños 59 de mi papá con Daniel Osvaldo. ¿De dónde sacó eso? Porque yo ahí no la vi cuando sucedió”.

(Foto: @giamaradona/Instagram)

Ahí, Guido Záffora recordó: “En su momento se había contado que había llegado a vos al cumpleaños, Daniel escondido en un baúl, y que había mucha cerveza y que cuando salen, salen vos, y él estaba un poco tomado”.

“Pero Marcela, cuando el otro día hablaba y aseguraba cosas sobre mi persona también, dijo esto, y yo tengo un hijo de 15 años, y no está bueno hablar libremente de algo que uno no vivió y no estuvo, y tampoco chequeó”, insistió Gianinna antes de enterarse de que Tauro se había tomado licencia.

“Yo tengo un hijo de 15 años, y no está bueno hablar libremente de algo que uno no vivió y no estuvo, y Tauro tampoco chequeó”.

ASÍ FUE EL CRUCE DE GIANINNA MARADONA CON LAURA UBFAL

Por otra parte, Laura Ubfal se despegó: “Yo no conté ninguna cosa específica, así que no me hago cargo”.

“De eso no en particular, pero sí lo que harías con tu familia. Y es muy difícil hablar de una persona fallecida, de la familia de esa persona, y cuando uno no está realmente en lo que está pasando el otro”, replicó Gianinna en alusión a que Ubfal dijo que hubiera internado a la fuerza a su padre en la misma situación crítica que Diego Maradona.

Gianinna: -Es muy fácil hablar detrás de un escritorio y señalar y juzgar. Entonces, me parece que hoy en el 2024 ya hay cosas que no deberían pasar en la televisión, hay cosas que no se deberían insinuar ni decir”.

Laura: -A tu papá, yo lo amaba como todos los argentinos, y muchos argentinos. La mayoría, y la gente del mundo. Entonces, uno sufrió tanto con ese final de tu viejo, que uno lo que piensa es…

Gianinna: -¿Pero vos creés que mi hermana y yo no sufrimos?

Laura: -Sí. No estoy diciendo eso Gianinna. Yo estoy segura y lo siguen sufriendo hoy.

Gianinna: -Pero el otro día tus comentarios eran bastante, bastante dolorosos.

Laura: -Bueno, si te dolió te pido perdón. Yo te digo lo que uno piensa que como hijo hubiera dicho, y lo dice medio mundo. Le pasa a mucha gente.

Gianinna: -¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que puede llegar a decir? Medio mundo a mí me es indiferente, porque nadie estuvo muy capaz de soñar con mi hermana. Entonces hay que saber muy bien de lo que uno habla y lo que uno opina, porque para opinar sobre lo otro están todos subidos siempre un escalón arriba.