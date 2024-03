A pesar de que el conflicto entre Wanda Nara y China Suárez por Mauro Icardi quedó en el pasado, todavía podría haber tensión entre ambas. Luego de la polémica por las prendas con Hello Kitty, que obligó a cada una a aclarar que no se copia de la otra, Wanda impactó con su ¿coincidencia? fashion con China.

En primer lugar, China compartió a través de sus stories de Instagram una selfie luciendo un jean roto en la rodilla en diálogo con una falda con volados y una musculosa; look que combinó con unos borcegos “Más es más”, expresó, etiquetando a la marca.

Cinco horas después, Wanda hizo eco de su look. Lució un tapado animal print en diálogo con una remera negra, un jean y una costosa cartera Birkin. Y, para sorpresa de todos, expresó lo mismo que China. “Más es más. Fin de la historia”, dijo. Y sumó: “Diamantes, Birkin, tapado y anillo”, sentenció. ¿Casualidad o…?

CHINA SUÁREZ COINCIDIÓ CON WANDA NARA EN UNA FIESTA

La China Suárez habló con Intrusos de la coincidencia con Wanda Nara en una fiesta el último fin de semana y dejó en claro cuál es su postura respecto de un posible encuentro.

“Estas muy salidora, te vi en la Bresh”, le comentó Guido Zaffora y la actriz respondió: “Se dio, está Valentina (Zenere) que vino desde Madrid y me escribió, Ornela que es compañera mía en la serie también me dijo muchas veces de salir así que fuimos”.

“Pero yo me canso, es como que fui dos fines de semana y cumplí la cuota de salidas, me gusta mucho bailar”, agregó Eugenia y el periodista hizo referencia entonces al posible encuentro con Wanda.

“No necesito protegerme de nadie, está todo perfecto, salgo para pasarla bien, entretenerme, divertirme y ya está”.

“Viste que hay mucha gente con la que te podes encontrar, ¿no te da miedo?”, le dijo el panelista y fue allí cuando la cantante contestó segura: “No, no me da miedo, está todo bien”.

“Vas con amigas y te protegen”, retrucó Zaffora y al final la China sentenció: “No necesito protegerme de nadie, está todo perfecto, salgo para pasarla bien, entretenerme, divertirme y ya está”.