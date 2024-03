Zaira Nara habló con Socios del Espectáculo en el marco del estreno de su nuevo programa de streaming y, tras ser consultada, confirmó la separación de su mamá, Nora Colosimo, de Rafael Stancanelli.

“¿Viste que se habló de que tu mamá se separó?”, indagó el movilero y la modelo contestó al respecto: “Si puedo, ¿no te respondo?… sí, es verdad, es verdad que no está más en pareja”.

Zaira Nara habló con los Socios del Espectáculo.

“Ah, bueno, porque la buscaban para escuchar su palabra, ella no quiso hablar”, le comentó el notero y la hermana de Wanda explicó: “No, no la busquen porque a mi mamá no le gusta hablar. Ella está muy bien, hermosa como siempre”.

ZAIRA NARA, SINCERA SOBRE EL PRESENTE DE WANDA

Zaira Nara habló con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre el presente de Wanda y se mostró orgullosa por todo lo que está logrando su hermana.

“A mí me encanta, estoy muy contenta de verla feliz, de verla exitosa, de verla rompiéndola y de verla entusiasmada. La veo deslumbrada con este nuevo roll y eso la verdad que a mí me encanta, me encanta verla así”, dijo a los Socios.