Feliz por su historia de amor con Claudio “Peluca” Brusca que se suma al gran momento profesional que atraviesa mientras encabeza la obra Legalmente Rubia, Laurita Fernández dio que hablar al analizar su pasado amoroso.

“En el camino he cambiado cosas sin querer, hasta que en un momento me ha pasado de pensar ‘no sé si soy esto, si me siento cómoda o es mi esencia’. En algún momento lo hice sin querer hacerlo y ahí me di cuenta de que ese vínculo no era para mí”, expresó Laurita en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Laurita Fernández interpretará a Elle Woods en «Legalmente Rubia». (Foto: Instagram/holasoylaurita)

“Todo eso me sirvió para relaciones posteriores. Hoy, a lo lejos, me doy cuenta que había cambiado cosas que no quería cambiar”, agregó, dejando en claro que todas sus experiencias le dejaron una enseñanza para encarar otras historias de amor.

Por otro lado, la entrevistada ahondó en su feliz presente: “Peluca es lo más, ya se sabe todas las canciones de Legalmente Rubia, es un genio. También me ayudaba a estudiar la letra, a veces hace de Mario Pasik”, remarcó. Y cerró, muy feliz: “Él me acompaña en muchos momentos, estoy re enamorada”.

LAURITA FERNÁNDEZ APOSTÓ A LA CONVIVENCIA CON SU NOVIO

En medio de la felicidad que vive por sus flamantes proyectos laborales y personales, Laurita Fernández abrió su corazón y dio detalles de cómo vive su noviazgo con el productor, Claudio “Peluca” Brusca.

“Ya convivimos juntos. Es la primera vez que convivo bien de lleno con alguien y la verdad que muy bien. Estamos muy bien”, se sinceró Laurita en una nota que dio en octubre pasado para Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Por otra parte, la entrevistada se refirió a cómo maneja su trabajo acompañada de su pareja, a poco de que debute en Canal 9 con él como productor: “Está bueno que tengamos profesiones complementarias. Él es un 10″.

“Cuando estamos trabajando, no nos hacemos ni un mimo, nada, pero surge de los dos, cuidamos mucho el perfil. Los dos entendemos muy bien que estamos en la misma, y nos recontra entendemos porque estamos en el mismo barco. Nadie se enoja”, continuó.

“Hoy no tenemos en mente ni la boda, ni los hijos. La presión del afuera ya no nos pasa. Está bueno que nadie nos pregunta, ni nos insiste”.

Y sobre sus deseos a futuro, cerró: “Hoy no tenemos en mente ni la boda, ni los hijos. La presión del afuera ya no nos pasa. Está bueno que nadie nos pregunta, ni nos insiste. Hoy por hoy, estamos los dos enfocados en nuestro camino profesional”.