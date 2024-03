Nicole Neumann contó en una entrevista con LAM cómo atraviesa el quinto mes de embarazo, casi sexto, del bebé que espera junto a Manu Ucera, con quien se casó a fines del 2023.

“¿Estás con antojos? ¿Estás durmiendo bien? ¿Cómo viene todo eso?”, indagó el cronista y la modelo contestó sincera: “La estoy llevando súper bien, por suerte. Sí, dormir más o menos, porque me levanto mucho al baño”.

Nicole Neumann habló con LAM.

Respecto de los antojos, la mamá de Indiana, Allegra y Sienna Cubero dijo que le sucede lo mismo que con sus anteriores embarazos: “Pero, ¿antojos? No, la verdad que no. No estoy con antojos. Pero ninguno fui muy antojera”.

NICOLE NEUMANN DIO PISTAS ACERCA DEL NOMBRE DE SU HIJO CON MANU URCERA

Nicole Neumann dio pistas acerca del nombre del hijo que espera con Manu Urcera en diálogo con el programa de Ángel de Brito: “Estamos entre dos o tres, ahí terminando de definir”.

“Fuimos tirando nombres entre los dos. Yo le dije elegilo vos, porque es su primer hijo, es varón, entonces me parecía lindo que lo elija él. No va a ser polémico ni clásico, tampoco es tan exótico. No quiere decir algo esotérico ni raro”, dijo la modelo a LAM.