A un mes y medio del desopilante momento que se vivió al aire cuando Mónica Gutiérrez estaba dando un vivo desde su casa para Cortá por Lozano y apareció su marido, Alejandro Gawianski, saliendo del baño desnudo y tapándose sus partes íntimas, Mirtha Legrand hizo sonrojar a la periodista al recordarle este episodio.

“Mónica, ¿el otro día te estaban haciendo un reportaje y tu marido salió del baño desnudo? ¡Lo que yo me he reído!”, fue el comentario que hizo la conductora de La Noche de Mirtha, el programa que se transmite todos los sábados a la noche por eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

Fue entonces que la invitada respondió, entre risas: “Nos hemos convertido en memes eternos porque son esas imágenes que, usted sabe, Mirtha, están viralizadas en la tele y quedan como congeladas. Pero bueno, la responsabilidad fue mía, la asumo. Pedí disculpas a la audiencia. Nada, fue un accidente digital, doméstico. Yo creo que, después de la pandemia y de toda la vida digital, y de cómo nos comunicamos con el mundo en distintos horarios, todos vivimos en una gran casa de Gran Hermano en un punto, y muy familiarizados con nuestras tareas”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y siguió: “Y bueno, nada, pasó lo que pasó, que yo estaba haciendo un Zoom y no quise dejar el cuarto porque estaba muy cómoda allí y porque es amplio, y no tenía margen de tiempo, y todo el resto de los ambientes estaban con los chicos haciendo Zoom. Estábamos en vacaciones, en realidad”.

Luego, dio detalles de aquel momento, que fue muy comentado en los medios y las redes: “Y se dio que yo me concentré en el trabajo, puse el teléfono, traté de que ningún ángulo diera con ninguna puerta, pero se ve que el teléfono se fue como corriendo, buscando la luz de la cara. Y bueno, duró mucho el Zoom, duró como 40 minutos, y yo creo que en un momento Ale dijo, ‘¡basta!’ y salió”.

“La gente me agradeció la diversión. Ale pasó a ser una suerte de sex symbol. Se cubrió las partes con un iPad, que era lo que encontró a mano”, resumió Mónica, divertida. Y Mirtha cerró: “Bueno, quería que lo contara porque fue muy gracioso”.

MÓNICA GUTIÉRREZ HABLÓ DEL BLOOPER DE SU MARIDO SALIENDO DESNUDO EN VIVO

La viralización de las imágenes del marido de Mónica Gutiérrez (68) saliendo desnudo del baño de su casa, apenas tapándose los genitales, tomó a la periodista por sorpresa en pleno móvil en vivo para Cortá por Lozano, y se tomó el episodio con gracia.

“Primero quiero pedirle disculpas a la audiencia. Es una cosa divertida, si es que podemos ponerlo en ese plano”, arrancó entre risas en diálogo con TN Show.

Luego puso en contexto el blooper que protagonizó Alejandro Gawianski, el padre de Ian (24), Azul (27) y Greta (28): “La gente de Telefe me llamó a las 9 para hacer un Zoom y me pidieron que estuviera lista a las 9:30. Yo estaba leyendo en el cuarto, entonces me vestí rapidísimo, me maquillé y armé la locación con un trípode”, agregó.

Y cerró: “Alejandro todavía estaba en la cama. No tuve tiempo de armarlo en otro lado y no me di cuenta de que él había quedado atrapado. Mi idea era que en el plano no se viera y le dije a él que no fuera a salir, pero la nota se hizo larga, porque se ve que estaba rindiendo el rating, él no aguantó más y salió. Yo no me di cuenta de que estaba grabando la puerta”.