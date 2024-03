Después de que la Selección Argentina Sub-23 haya conseguido la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo la conducción de Javier Mascherano, se encendió la ilusión de que tanto Lionel Messi como Ángel Di María puedan sumarse a la nómina para dicha competencia.

Esto se debe a que el reglamento permite la inclusión de algunos futbolistas mayores de 23 años, pero, de todas maneras, el Fideo descartó la posibilidad de ser incluído, ya que prefiere dejarle el lugar a los juveniles.

Otro que también fue muy pedido por los hinchas, como no podía ser de otra manera, es Emiliano Martínez, pero todavía ninguno confirmó su asistencia en la cita olímpica.

El que sí se postuló para jugar es Rodrigo De Paul, quien, en diálogo con Rumis, confesó que tiene ganas de formar parte de la nómina de Mascherano.

“Me gustaría jugar los Juegos Olímpicos. Estoy dispuesto, pero no depende de mí porque no es competencia FIFA y los clubes no están obligados a prestarnos. Mascherano sabe que puede contar conmigo, sería un sueño defender a la Selección en todo lo que compita”, explicó.