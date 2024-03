Video: José María Muscari lloró al despedir a Noelia Marzol

Sex, el espectáculo de alto voltaje de José María Muscari, está experimentando fuertes cambios en el elenco que lo conforma. De hecho, Noelia Marzol, que trabajó durante cinco años en el show, dio un paso al costado. En este contexto, el productor se quebró en llanto al despedirla sobre el escenario y frente al público.

“Casi cinco años juntos, amiga… En Sex. Hasta pronto”, le dedicó José María a Noelia vía stories de Instagram, al pie de un video que lo muestra hablándole con ternura mientras ella lo abraza por detrás, rodeada por los bailarines de la obra.

“Acá te enamoraste de Ramiro Arias, bailaste embarazada de mi ahijado Donatello, fui el padrino de tu boda, llegó Alfonsina y ahora Lucio, mi hijo, nos filmó”.

NOELIA MARZOL RETÓ A SU MARIDO POR SALUDARLA POR SU ANIVERSARIO 11 DÍAS DESPUÉS

Noelia Marzol y Ramiro Arias

En febrero de este año, en un video, Noelia contó lo ocurrido: “Así serio me dice ‘Mi amor, feliz aniversario. Te amo’. Me fijo la fecha y 11 días pasaron…”

“Sí, yo no me acordé. Es que tenemos que hacer la fiesta”.

“Pero me acordé”, le dice Ramiro, a lo que ella reconoce: “Sí, yo no me acordé. Es que tenemos que hacer la fiesta”, argumenta, ya que se casaron en plena pandemia por civil y aún no tuvieron su fiesta de casamiento.