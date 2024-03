Jugadores, entrenadores y ahora trabajadoras sexuales. La NBA parece hacer millonarios a todos y por estos días la última afortunada es Katherine Taylor.

La escort se hizo viral por salir en una foto de Stephen Curry en uno de los últimos partidos de Golden State Warriors frente a Milwaukee Bucks.

El chef festejó uno de sus triples en la noche (6-10) simulando un swing de golf, pero todas las miradas se fueron con la reacción de uno de los espectadores ante el escote de Taylor.

En solo cuestión de horas, la demanda de Katherine Taylor se disparó en su sitio web y debido a la alta demanda elevó el precio de sus citas de 900 a 1.500 dólares por hora.

En diálogo con TMZ Sports, Taylor describió el juego de su equipo favorito como “la mejor cita”, aunque aseguró que la próxima vez irá “completamente vestida” para pasar desapercibida y evitar miradas incómodas. También confesó que varias estrellas del deporte, sin dar nombres, le enviaron mensajes.

En lo que respecta al juego, Warriors se repuso de su estrepitosa caída ante Boston Celtics y le propinó la primera derrota a la franquicia de Giannis Antetokounmpo desde el All-Star Game.

Typical lead which is shrinking to make it a close game. Ref anyways already helped the @Bucks a bit & now momentum isn’t there for @warriors — need to be aggressive in approach but attempt quality shots! Need a W https://t.co/eZVY37zlyx

— pi (@piyu7444) March 7, 2024