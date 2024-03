Un desacuerdo entre Adriana Salgueiro y Claribel Medina respecto de la forma de hablar sobre los hombres terminó en una tensa discusión en vivo.

Todo sucedió a raíz de la crítica que una espectadora de Tarde de Brujas (Net TV) le hizo a Claribel, y que se leyó al aire: “Se dedican a castigar a los hombres y amedrentar al sexo masculino. Es realmente penoso ver cómo desintegran la figura masculina. ¡Y después se quejan porque nadie las mira! Si seguimos así las minas vamos a dejar de ligar”.

El repudio de la mujer al “feminismo” fue compartido por Salgueiro: “Es muy fuerte, pero en una parte tienen razón. Porque nosotras nos divertimos hablando del señor que tiene panza, pero ellos no tienen la posibilidad de defenderse. Lo hacemos en broma, pero los hacemos bolsa en serio”.

Claribel: -¿O sea que según tu punto de vista no se puede hablar de nada entonces?

Claribel Medina.

Adriana: -No. Se puede hablar de todo.

Claribel: -Perdóname, Adriana. Si en serio vos me decís eso, yo estoy tratando de sacar un programa con humor adelante, pero vos me decís a mí que yo trato a los hombres riéndome de ellos, en realidad, de verdad me está faltando el respeto y acá me detengo.

Adriana: Yo te respeto, vos sos la conductora de este programa y te respeto como mujer, te respeto como todo. Pero no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, ni tampoco que te pongas de esa manera por decir que algo de razón tiene lo que acaban de decir.

Adriana Salgueiro.

Claribel: -Yo no traté mal a los hombres, perdóname.

Adriana: -Ayer hubo una parte donde se habló solamente de las mujeres que buscan la billetera del hombre, y de que sea hermoso. Yo dije que era un muy mal ejemplo el que estábamos dando nosotros. (…) Hace tiempo, desde que empezó este movimiento feminista, que yo le digo a los hombres defiéndanse. Si no se sienten culpables, si no tienen la cola sucia, defiéndanse, no se queden callados.

ASÍ FUE LA DISCUSIÓN ENTRE ADRIANA SALGUEIRO Y CLARIBEL MEDINA

Adriana: -Una cosa, que lo tengan que mantener y otra cosa, porque eso es un vago. Y otra cosa es un trabajador. Pero hay un trabajador al que no estamos defendiendo.

Claribel: -¿Por qué no estamos defendiendo al trabajador, Adriana?

Adriana Salgueiro.

Adriana: -Porque si todo el tiempo el mensaje que estamos dando es necesitamos billeteras, que además sea bueno, son lo que acabamos de decir recién, chicas.

Claribel: -Lo que yo quiero decir con esto es que yo tengo derecho a decidir a cierta edad de mi vida si yo quiero que me acompañe en la vida alguien que me pueda sustentar. Y no alguien que yo tenga que estar bancando y pesando cómo llega a fin de mes.

Adriana: -Pero no como mensaje decir eso, obviamente… ¿A vos te parece que yo con 66 años tengo ganas de estar laburando de la mañana hasta la noche todo el día? No. Me gustaría estar tranquila en mi casa. En la vida uno tiene que luchar también por lo que quiere, por lo que tiene, por vivir en el país en el que vive.

Claribel: -Si me quieren criticar porque yo pienso de esta manera que me critiquen. Pero yo no tengo por qué darle explicaciones a la humanidad de con quién salí, que tuvo plata o no tuvo plata. Yo tengo el derecho a decir, che, me cansé.

Claribel Medina.

Adriana: -Vos diste el punto. Hay un momento donde vos decís, che, me cansé. Entonces, cuando das la opinión, incluso vos como conductora, decís ‘yo ya me cansé’.

Claribel: -No, no, no. Acá me paro. No, perdóname, Adriana. Acá me detengo. Porque me estás haciendo a mí responsable de un mensaje como conductora, y de que yo soy la responsable de lo que se dice acá.

Adriana: -No, de tu mensaje. Vos no tenés por qué representarnos a todas. Digo, vos como mujer, cuando das una opinión, decís, yo pienso que yo pienso que… Si lo interpretaste de esa manera. Lo lamento muchísimo porque si hay algo que no me gusta es discutir y discutir en la antecámara y menos con vos. Ok.