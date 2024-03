En las últimas horas se viralizó el trailer de la serie biográfica sobre Rodrigo de Paul que produjeron el futbolista y Fran Stoessel, el hermano de Tini, y al enterarse, la mamá de Camila Homs puso el grito en el cielo.

En el furor de las películas sobre la Selección Argentina y el documental sobre el Mundial juvenil de Qatar 1995, Rodrigo de Paul apostó a recontar su brillante carrera que tuvo su pico en el último Mundial, y lo hizo con ayuda de su amigo Francisco, hijo del productor Alejandro Stoessel.

Rodrigo De Paul y Cami Homs

Sin embargo, esta producción ya despertó suspicacias en las redes sociales acerca del ángulo en el que contarán la historia del futbolista, que estuvo acompañado una década por la mamá de sus hijos, a quien se rumorea que le fue infiel con Tini merced a “fechas que no cierran”, y a eso hizo mención Liliana Fontán.

QUÉ DIJO LILIANA FONTÁN, LA MAMÁ DE CAMI HOMS, DE LA SERIE BIOGRÁFICA SOBRE RODRIGO DE PAUL

Sobre el final de Socios del espectáculo de este martes, Rodrigo Lussich anunció que Liliana “está furiosa”. “¡Último momento, último momento! A caer en la biopic que va a salir de Rodrigo de Paul, la madre, su ex suegra, la madre de Camila, dice…”, anunció, dando lugar a Matías Vázquez, que leyó el mensaje que le envió la comerciante.

“‘Está bueno que haya hecho la serie así la gente conoce sus comienzos. También es lindo que la gente conozca nuestras raíces. Solo no me parece justo que no quiera que Camila exponga a sus hijos y él no tiene el más mínimo reparo en eso. Porque en la serie van a aparecer los hijos que tuvo con Camila’”, leyó el panelista.

Filtran fotos viejas de Rodrigo de Paul y Camila Homs. Foto: Instagram

“‘Y además te quiero contar algo más, Matías. Hay una parte de sus comienzos con mi hija que fue quien la acompañó y que lo contuvo en los malos y buenos momentos. Ojalá que se acuerde de Camila’”, cerró Matías, sobre el escueto mensaje que le envió la mamá de Cami Homs sobre la serie de De Paul.

