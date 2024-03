Ricardo Bochini estuvo como invitado en el canal ESPN después de que días atrás haya sido noticia por un accidente automovilístico, en el cual afortunadamente solo se lamentaron daños materiales para el Bocha.

El ídolo de Independiente habló del pasado y del futuro. Si bien era sabido su fanatismo por San Lorenzo en su niñez, contó detalles de una prueba fallida en el Ciclón. También habló de una de las máximas promesas de inferiores del club y del fútbol argentino.

El Bocha sobre la vuelta del Kun Agüero

«SI, ME GUSTARÍA QUE VUELVA A JUGAR», en #ESPNF90, Ricardo Bochini expresó su deseo de que el Kun Agüero termine su carrera en Independiente. pic.twitter.com/501QMuDIpz — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2024

“De chiquito era hincha de San Lorenzo. Cuando empecé a jugar en Primera ya me olvidé”, confesó Bochini.

¿Y si Bochini hubiese jugado en el Cuervo? “Fui a probarme en San Lorenzo, porque mi viejo era hincha y un amigo suyo de Zárate había jugado en Primera, pero no llegué a tiempo en un entrenamiento. Fui a Avenida La Plata porque pensé que era ahí y era en Bajo Flores. Llegué a horario, pero el entrenamiento era en otro lado”.

El juvenil Tomás Parmo. “En Independiente hay un chico Parmo que lo vi jugar en las Inferiores. Es muy bueno. Ese chico tiene que tener algunos minutos. Me gustaría verlo. Lo ví en Inferiores e hizo muchos goles”.

La mirada sobre el ciclo de Carlos Tevez. “El club está mejorando bastante y el equipo le está jugando de igual a igual a todos que esto no pasaba hace muchos años atrás. Me gusta Tevez. Está queriendo darle la mentalidad a Independiente de que es un club grande y eso no lo tenía hace mucho y es importantísimo. Independiente había perdido el autoestima. La gente iba a ver a Independiente y pensaba que iban a perder y ahora no”.