Como todas las mañanas, Natalie Weber desarrolló distintas noticas del espectáculo en Desayuno Americano y terminó siendo la protagonista.

La panelista de América contó que Grego Rossello mandó a quien era su novia Stephanie Demner a terapia para que los ayude a resolver algunos problemas y Natalie acabó contando que hizo terapia de pareja con Mauro Zárate, padre de sus dos hijos, Mía y Roco. Y no escatimó en detalles.

NATALIE WEBER, A FONDO SOBRE LA TERAPIA DE PAREJA CON ZÁRATE

“Yo hice terapia de pareja. Creo que no lo golpee porque estaba la terapeuta delante, pero me maté”, dijo Weber, descolocando a Pamela David con su honestidad brutal.

Desalentando cualquier acción violenta, la conductora le remarcó: “No, señora”. Acto seguido, Pamela le preguntó a Natalie cuántas veces acudió al psicoanalista con Zárate para salvar el matrimonio, de casi 15 años.

“Fueron muchas sesiones. Dos veces por semana, durante varios meses. Nos sirvió, porque estamos hablando de Mauro y sigo con él. Llegamos a la conclusión de que en casa mando yo”, contestó la picante panelista.

Recordando esa etapa de su vida, Weber agregó: “En esa hora de terapia, yo lo odiaba bastante… Después era un caos porque nos íbamos enojados”.

EL CONSEJO QUE LE DIO EL PSICÓLGO A NATALIE WEBER Y MAURO ZÁRATE

“La terapia empezó a funcionar cuando el psicólogo nos dijo ‘chicos, ustedes no se están escuchando’. Me decía que yo contestaba para discutir, no para entender”, puntualizó Natalie, dándole la razón al profesional.

Y apuntó: “Mauro hablaba y yo le quería contradecir todo. Pero cuando empezás a escuchar y entendés que no sos el dueño de la verdad, la cosa cambia. A nosotros nos sirvió”.