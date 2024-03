Luego de que se relacionara a Sabrina Rojas con Ulises Bueno (en especial, después de protagonizar su último videoclip), las últimas versiones indican que la actriz estaría cerca de reconciliarse con el Tucu López.

Así lo deslizó Facundo Ventura en Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine: “Es muy posible que se reconcilien Sabrina Rojas con el Tucu López”, sentenció el panelista.

“Sabrina Rojas estuvo el fin de semana viendo Sinvergüenzas, obra en la que participa justamente el Tucu López. Y como fue la última función de esta obra, siempre hacen un agradecimiento al final, y estaba ella en el teatro”, agregó. Y cerró: “Ella dijo que había ido a ver la obra pura y exclusivamente para verlo al Tucu”.

¿Se viene la reconciliación entre Sabrina Rojas y Tucu López?

TUCU LÓPEZ HABÍA HABLADO DE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON SABRINA ROJAS

Si bien fue a visitar a Sabrina Rojas a Villa Carlos Paz donde se encuentra haciendo temporada de verano -y hasta se quedó a dormir en su departamento- el Tucu López dejó en claro que ese reencuentro no tuvo nada que ver con una reconciliación, como rápidamente se especuló en las redes y medios.

Sin embargo, en una profunda nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, el actor no descartó la posibilidad de retomar el noviazgo: “No tengo tiempo ni ganas para el amor. He tenido dos años hermosos años con Sabri y los chicos, y terminó todo muy armónico. No le cierro las puertas a nada. Si nosotros podemos resolver algunas cosas, podemos volver, capaz no. No ando buscando el amor, no ando buscando enamorarme”, expresó.

Foto: Web

“Si hay algo que hice con Sabrina fue acoplarme a su vida. Yo llevaba a los chicos a los actos del colegio cuando Sabri laburaba, los llevaba al colegio o al médico. Fueron cosas que se fueron sumando, cosas que no pudimos resolver y se vino la temporada encima”, agregó.

Y cerró, concreto: “Yo fui para las Fiestas, saludé a los chicos y fui al cumpleaños de Fausto (el hijo que Sabrina tiene con Luciano Castro, con quien también tiene a Esperanza). Antes de eso, pasé por Carlos Paz y paré en el departamento de Sabrina y fui a ver su obra. Dormí en el sillón. Nos fuimos con todos los chicos a un parque de diversiones y salimos a comer. A veces hablo con los chicos por Whatsapp también”.