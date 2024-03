Guido Süller visitó Intrusos este martes y sorprendió con la respuesta que dio cuando le preguntaron si le gusta Gastón Trezeguet.

“Cuando Gastón salió de Gran Hermano que era una mega estrella, yo estaba haciendo temporada en Mar del Plata y en un restaurante se me acerca”, contó el actor.

Luego, detalló lo que sucedió en ese momento: “¿Se acuerdan lo que era? Parecía un chico hollywoodense y viene, me empieza a tocar los músculos y me decía ‘qué bien que estas’”.

Guido Süller en Intrusos.

“Pero al final no pasó nada”, aclaró y luego de que Guido Zaffora le consultara si le gusta el panelista y el arquitecto lanzó sin filtros: “No, ahora está muy mayor”.

“Yo quiero a alguien que no esté por interés conmigo, una persona de 30 o 40 años, pero no de 60. De 60 me gusta Fernando Burlando”, agregó Süller sincero.

FUERTE REPROCHE DE GUIDO SULLER A LA TELEVISIÓN

Guido Süller, que fomará parte de Luzu TV, aprovechó una entrevista con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para hacer un fuerte reproche a la televisión.

“A mí la televisión jamás me dio una oportunidad para conducir o actuar, soy el gran desperdiciado. Yo no soy ni loco, no fumo, no tomo, no me drogo, no nada. Soy cuerdo y las peleas son consensuadas y son armadas”, manifestó.