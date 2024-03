Luego de recibir la sorpresiva visita de Daniela Celis y Thiago Medina, junto a sus gemelas, en la casa de Gran Hermano 2023, Rosina Beltrán expresó su deseo de que ingrese Julieta Poggio. Lo que no esperó la uruguaya fue que Catalina Gorostidi cuestionara picante y sugerente a la ex “hermanita”.

El inesperado ida y vuelta fue en la habitación. Rosina agarró la foto de Julieta Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis que llevó a la casa y comentó que le gustaría tenerla de visita y Catalina le bajó la ilusión de un hondazo.

“A mí ni me interesa conocer a Julieta. Yo no soy careta”, dijo Catalina.

Imágenes: Telefe.

CATALINA DE GRAN HERMANO 2023, PICANTE CON JULIETA POGGIO

Rosina: -Ahora solo nos falta conocer a Juli. Conocerla más, porque la conocimos a la entrada (de GH)

Zoe: -Es verdad, ya las conocimos a las tres (Juli, Romina y Dani).

Catalina: -A mí no me interesa conocerla.

Zoe: -Igual, Julieta está en El Debate.

Rosina: -Creo que a Juli y a Dani les escribí por privado.

Catalina: (Tira un beso al cielo)

Denisse: (Le da un almohadazo a Catalina)

Catalina: -No dije nada. Yo soy sincera, no soy careta.

Rosina: -A mí me gusta porque eran un grupo sin maldad.

Bautista: -Pero, ¿qué es lo que dijiste?

Catalina: -Que no me interesa conocerla.

Rosina: -¿A quién?

Bautista: -¿Es “Caracol”, Juli?

Catalina: (Le hace caras raras, feas).

Rosina: -No te metas con Julieta, Catalina.

Rosina: -No la conocés. Yo sí. Y no me interesa conocerla.

Vale recordar que Catalina Gorostidi conoció a Julieta Poggio cuando fue eliminada de Gran Hermano. Al parecer, no habría tenido química con Juli y se lo dijo sin filtros a Rosina Beltrán. Cata está actualmente en el juego gracias al repechaje.