Al Pacino dijo que siguió las instrucciones de los productores de los Oscar cuando omitió los nombres de las nominadas a mejor película al anunciar a la ganadora de la categoría más importante de la noche.

El actor galardonado con el Oscar fue el último presentador de la ceremonia del domingo y anunció a “Oppenheimer” como la ganadora del Oscar a mejor película, sin nombrar a la lista completa de cintas nominadas.

“Solo quiero dejar en claro que no era mi intención omitirlas, sino una decisión de los productores de no volver a decirlas, ya que se destacaron individualmente durante toda la ceremonia. Me sentí honrado de ser parte de la velada y elegí seguir la forma en que deseaban que se presentara este premio”, dijo Pacino en un comunicado el lunes por la tarde.

“Me doy cuenta de que ser nominado es un gran hito en la vida de alguien y no ser reconocido completamente es ofensivo e hiriente”, indicó.

Y agregó: “Digo esto como alguien que se relaciona profundamente con cineastas, actores y productores, por lo que empatizo profundamente con aquellos que han sido menospreciados por este descuido y por eso sentí que era necesario hacer esta declaración”.