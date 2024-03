Claudio Peluca Brusca contó en una entrevista el método con el que intentó convencer a Laurita Fernández de dar un paso más en la relación y casarse.

“Lo que me enamora de ella es que le fascina mirar tele, su compañía me encanta. Tenemos dos familias parecidas, criamos a nuestra perrita como nuestra hija”, dijo a Revista Gente.

Laurita Fernández y Peluca Brusca. Fuente: Redes Sociales

Entonces, confesó: “Tenemos muchos planes juntos. Yo intento todos los días convencerla para que nos casemos, cuando está entredormida le digo: ‘Amor, ¿nos casamos?’”.

“Y me contesta que ‘estamos bien así’. Yo sigo insistiendo. Me encantaría casarme. La experiencia de Miel me fascinó porque fue algo que planeamos”, reveló el productor.

LAURITA FERNÁNDEZ FUE DIAGNOSTICADA CON ARTROSIS

Laurita Fernández contó en diálogo con el programa radial de Urbana Play, Vuelta y Media, que fue diagnosticada con artrosis: “Me hice una resonancia y me dijeron ‘tenes atrosis’” .

“Fui a lo del doctor Furman porque me dolía la espalda y le digo: ‘estoy con un poco de dolor de espalda’. Y me dice: ‘debe ser porque volviste a bailar mucho otra vez’”, desarrolló.

Entonces, explicó el por qué del diagnóstico a temprana edad: “Y me dice: ‘para las personas que empezaron a bailar desde muy jóvenes, tienen a esta edad artrosis’”.