Daniel Osvaldo realizó una inesperada confesión mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde tras separarse de su pareja, Daniela Ballester, decidió pedir ayuda para combatir sus problemas con las drogas, la depresión y la adicción al alcohol.

“Es difícil para mí hacer este video porque… Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Y estoy muy arrepentido porque seguramente mi dicho le haya traído problemas a ella en su trabajo y en su vida”, comenzó el ex futbolista en el video de casi 10 minutos.

“Daniel Osvaldo” Por su dramático pedido de ayuda: “Vengo a contarles que sufro depresión, y eso me ha llevado a caer en adicciones como el alcohol y las drogas. Mi vida se me está yendo de las manos….”. pic.twitter.com/38YRSjPHhR — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 14, 2024

Luego, explicó como vive este momento de su vida y las adicciones que padece: “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”.

Posteriormente, el ex delantero de la Selección Italiana habló sobre su día a día y como vive la depresión: “No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que. Que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”.

En lo que respecta a la finalización de su noviazgo, decidió pedir disculpas publicas a su ex pareja, como también relacionar lo vivido con su salud mental: “Primero que nada quiero pedir disculpas a Daniela porque está pasando en este momento. Por culpa mía está viviendo cosas que no debería vivir, pero quiero contar esto, no para hacerme la víctima para nada, sino para contarles, para que entiendan a los que les interese. Para que entiendan que las cosas que hago no están bien. Las decisiones que tomo en mi vida, que no están bien. El enojo que tengo con el mundo y con mucha gente y tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión y con mis malas decisiones”.

“No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre y eso no me importa. Ojalá pueda volver a ser el de antes algún día. Nada más”, finalizó Osvaldo, quien ya dejó el mundo del fútbol hace casi 4 años desde su salida de Banfield, con el objetivo de dedicarse a su banda de rock, Barrio Viejo.