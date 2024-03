Este miércoles, Martín Bossi se reencontró con Marcelo Tinelli en el programa de Mariana Fabbiani (DDM), y allí se produjo un divertido cruce en el que ambos se sacaron chispas, y el conductor aprovechó para enrostrarle al humorista su supuesto affaire con Estefi Berardi.

Todo comenzó cuando Bossi habló de un supuesto brindis en el que Marcelo Tinelli habría anunciado su casamiento con Milett Figueroa para dentro de dos meses, y él se la cobró asegurando que está de novio con Estefi Berardi, la panelista de Mañanísima y Poco correctos.

La foto que despertó los rumores de romance de Martín Bossi y Estefi Berardi (Foto: Twitter/ X)

Por la noche, Tinelli volvió al ruedo y en LAM repitió su relato, con tiempo y lugar específico: el verano en Mar del Plata, donde el humorista se presentó con gran éxito. “No me dijo nada, pero un tipo que se pone a las 4 o 5 de la tarde a hablar con una chica me parece que algo más hay. No podés hablar a las 5 de la tarde, en pleno verano, en Mar del Plata”, aseguró Marcelo.

QUÉ DIJO ESTEFI BERARDI SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE VERANIEGO CON MARTÍN BOSSI

“Previo a la función de las 9. A las 8 tenés que estar maquillándote en el teatro y él estaba a las 5 y media haciéndole el verso a una chica. Es medio raro”, agregó el gerente artístico de América, ante la mirada de Yanina Latorre, archienemiga de la panelista, que opinó que “Bossi se merece una buena chica”.

Consulta por Ciudad, Estefi reconoció que los de la foto son ella y Bossi y, se rió de los rumores: “Todo por una foto tomando mate en la playa, ja, ja, ja”, dijo. “Se están jodiendo entre ellos. Me hicieron reír”, explicó, y aclaró que “no tiene novio” y que todo fue “Hace mil”.

“Es una playa que está llena de famosos. De hecho, no fue el único con el que estuve charlando. También charlé con Hoppe, actores de ATAV, Mica Lapegüe y me llevé a Matías Alé en el auto hasta el centro. Y solo me sacaron foto con Bossi”, cerró la panelista.

