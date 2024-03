La semana pasada, Diego Esteves lanzó en A la tarde la versión enigmática de que Morena Rial estaría embarazada de su novio boxeador, rumor que resurgió en LAM, por lo que Ciudad habló con ella este miércoles.

En un principio, el jueves Morena prefirió eludir el tema de la dulce espera y se enfocó en su romance y convivencia decidió com Matías Ogas (20), un joven cinco años menor con quien mantiene un romance “hace un par de meses largos”.

Es más. La influencer enfatizó que no consideraba que fuera el “momento de volver a ser madre”.

Sin embargo, en LAM hicieron un chimento enigmático, nunca concretado, sobre “una famosa embarazada”, por lo que la palabra de la joven se convirtió en la más buscada ya que todos los indicios apuntaban a ella.

QUÉ DIJO MORE RIAL SOBRE LOS RUMORES DE EMBARAZO QUE LANZARON EN LOS MEDIOS

En este sentido, More dijo desconocer lo que ocurre en la TV, y dio su versión de los hechos. “No sé la verdad qué quieren confirmar, me parece una locura que digan que estoy embarazada”, señaló, la mamá de Francesco Benicio Ambrosioni, quien cumple 5 años a fines de marzo.

Matías, el novio boxeador de Morena Rial.

Así las cosas, More se manifestó “de viaje” y dijo que no ve “ese programa”, por lo que estaba ajena a los rumores sobre su supuesto estado.

Por otra parte, a mediados de 2022 había sufrido un aborto espontáneo de un bebé de cinco meses de gestación fruto de su fugaz romance con El Maxi Bertorello, un cuartetero mayor que ella.

Por eso, al final, Morena Rial insistió en negar el embarazo a Ciudad, pero aclaró que en caso de llegar a estar en la dulce espera en algún momento “esperaría el tiempo prudencial para confirmarlo”.

