Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, estuvo presente en “Puede Pasar” de D-Sports Radio y habló sobre el Mundial de Qatar 2022, la posiblidad de volver al fútbol argentino y los próximos Juegos Olímpicos.

“Hoy, no veo posible volver al fútbol argentino, no quiero ilusionar a nadie”, confesó el ex jugador de Independiente, que actualmente se desempeña en el Olympique de Lyon y suena para ser refuerzo del Real Betis de España.

“Quiero disfrutar el año a año, seguir compitiendo por mucho tiempo más”, declaró el defensor, que también habló posteriormente sobre sus intenciones de estar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

🗣️“Lyon, como ciudad, no me terminó de llegar. Pero vine a buscar continuidad”. 🗣️“Uno busca estar feliz y hacer lo que le gusta, busqué tener la titularidad garantizada en #Lyon”. 🗣️“Tengo una réplica de la Copa del Mundo, mucho no la miro porque quiero seguir superándome”.… pic.twitter.com/P3ufzJVjdC — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) March 14, 2024

“Los Juegos Olímpicos son algo diferente a lo cotidiano, es algo muy lindo y que nunca pude vivirlo. Sería muy lindo estar”, explicó el ex Banfield, que también confesó que se sintió “vacio” tras ganar en Qatar 2022: “En 2023 me agarró una especie de vacío luego de haber ganado el mundial. Me pregunté: ¿y ahora? Uno quiere estar en la selección hasta donde más pueda, es algo muy lindo”.