La conductora Pilar Smith rememoró cuando en septiembre de 2023 le diagnosticaron melanoma, enfermedad que logró superar tras haberse sometido a una cirugía.

“Mis ganglios estaban sanos, pero también hay gente que me dice que se dejó estar años con los ganglios tomados y tuvieron que empezar con quimio, todo un camino mucho más cruel”, explicó en diálogo con Para Ti.

En este contexto, rememoró cómo reaccionó cuando le dijeron que sufría de este tipo de cáncer de piel: “Es tremendo cuando escuchás esa palabra, más yo que ni me lo imaginé”.

“No entraba en mi cabeza porque siempre fui muy cuidadosa, me controlaba los lunares dos veces por año y, cuando uno me sangró, fui a sacármelo rápidamente. Pensé que se me había enganchado con el corpiño porque lo tenía en la espalda, entonces me lo tomé como algo normal, lejos de imaginar que después, cuando tras la biopsia, me iban a decir que tenía melanoma grado 3″, rememoró.

“Lo primero que le pregunté al médico fue: ‘¿Me voy a morir?’. Me dijeron que no y, a las dos semanas, me operé”.

EL MENSAJE DE PILAR SMITH TRAS HABER SUFRIDO MELANOMA

La conductora contó que sus seguidoras le agradecen porque gracias a su testimonio comenzaron a controlarse los lunares.

“Quiero dar un mensaje a todo el mundo acerca de controlar los lunares, porque te puede cagar la vida”.

“Hay gente que vive con melanoma años y el mío solo duró semanas. Actué muy rápido, por eso quiero dar un mensaje a todo el mundo acerca de controlar los lunares, porque te puede cagar la vida. Hay gente que le sacan un lunar y se queda 15 años con la cascarita”, contó.

ASÍ SE CUIDA PILAR SMITH TRAS HABER SUFRIDO MELANOMA

Pilar cerró contando cómo son los cuidados que tiene que tener tras haber superado el cáncer de piel.

“Tengo muchos controles. No puedo tomar sol, estoy haciendo un tratamiento oncológico que se llama inmunoterapia para prevenir tener melanomas a futuro. Voy cada seis semanas a inyectarme, pero no tiene ninguna consecuencia de nada porque es un tratamiento por un año. El control es toda la vida…”.

“Estoy viendo que en cáncer de piel está todo muy avanzado en los controles. Yo voy a mi oncóloga y ella me controla. Me hace tomografías y están todo el tiempo buscando porque son células malas que estuvieron por el cuerpo; quieren quedarse tranquilísimos, que ya igual lo estamos porque los ganglios dieron sanos. Todo es por las dudas…”, sentenció.