Bon Jovi anunció este jueves que lanzará un nuevo disco titulado ‘Forever’ el próximo 7 de junio y ofreció como aperitivo el primer sencillo, ‘Legendary’, con letras románticas y un videoclip ambientado en una pradera cósmica.

“Este disco es una vuelta a la alegría. Desde la composición, pasando por el proceso de grabación, esto es subir el volumen, un retorno a la música que te hace sentir bien”, dijo el líder de la banda, Jon Bon Jovi, sobre el que será su trabajo de estudio número 16, en un comunicado de la discográfica Universal Music.

‘Forever’ tendrá 12 temas inéditos: el primero en la lista es ‘Legendary’, y le siguen ‘We Made it Look Easy’, ‘Living Proof’, ‘Waves’, ‘Seeds’, ‘Kiss the Bride’, ‘The People’s House’, ‘Walls of Jericho’, ‘I Wrote You a Song’, ‘Living in Paradise’, ‘My First Guitar’ y ‘Hollow Man’.

El nuevo trabajo, editado por Island Records, va acompañado de opciones en vinilo de color, CD, casetes y copias firmadas de edición limitada, y como detalle uno de los vinilos de color azul incluirá una tirada muy limitada de una foto única de Jon Bon Jovi.

El anuncio de ‘Forever’ se produce el mismo día en que los autores de éxitos como ‘Livin’ On A Prayer’, ‘It’s My Life’ y ‘You Give Love A Bad Name’ estrenan la primera docuserie sobre su historia, ‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story’, la noche de este jueves en la Conferencia SXSW de Austin (Texas).

Las celebraciones del 40 aniversario de Bon Jovi comenzaron a finales de enero con una reedición del álbum debut de la banda, ‘Bon Jovi Deluxe Edition’, que incluye material inédito.