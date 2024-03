Luego de la felicidad que le dio a Bautista Mascia el regreso de Denisse González en el repechaje de Gran Hermano 2023, con quien comenzó un romance, la parejita quedó nominada (ella fue fulminada por primera vez por Juliana “Furia” Scaglione) y el joven fue contundente con su postura ante este escenario.

Todo comenzó cuando Federico “Manzana” Farías indagó a Bautista sobre la posibilidad de quedar mano a mano con Denisse en la próxima gala de eliminación: “¿Quién querés que se vaya?”, consultó. A lo que Mascia no dudó con su respuesta: “Yo quiero sobrevivir acá, claramente. Y prefiero quedarme, o sea, que se vaya a Deni”.

“Y sí, es un juego esto”, cerró Bauti (tal como se viralizó en las redes), al mismo tiempo que Denisse se acercaba hacia donde se encontraban hablando, junto a otros jugadores, generando un momento de tensión que terminó en risas cómplices.

DENISSE GÓNZÁLEZ HIZO LA ESPONTÁNEA EN GRAN HERMANO 2023

Luego de mostrarse muy enojada por enterarse que fue la primera fulminada de Gran Hermano 2023 (realizada por Juliana “Furia” Scaglione), Denisse González hizo la espontánea y fue contundente al otorgarle los 3 votos a un participante y 2 votos al otro.

La participante nominó, en primera instancia, a Federico “Manzana” Farías; y en segunda, a Damián Moya, uno de los nuevos jugadores: “La realidad es que yo sabía que esta semana era muy probable que yo caiga en placa. Necesitaba votar dos personas que sabía que, sea quien sea el líder, no los iban a sacar de ahí”, comenzó diciendo Denisse en el confesionario.

“Yo necesito que Manzana toque placa para que la gente a mí me dé una idea, más o menos, de dónde está posicionado. Siento que, literalmente, no cumplió con nada de lo que dijo. Es una persona que fue con el Chino (Martín Ku) y le fue mal, fue con Furia y le fue mal, fue con Emmanuel Vich y Joel Ojeda y le fue mal; y ahora está jugando con Virginia Demo. Necesito que toque placa. Así que traté de hacer la espontánea lo más rápido posible y darle tres votos a él. Cosa de que, si yo estoy ahí, ver qué resultado hay el fin de semana”, agregó.

Y siguió: “Y después le di dos votos a Damián. No era tan importante, para mí, el hecho de votarlo. Sabía que tenía que elegir a uno de los nuevos porque todavía hay gente de la casa que no tengo que tocar, ni la quiero tocar en este momento. Así que de todos los nuevos lo elegí a él que es una persona de la cual no entiendo su juego”.

Y cerró, tajante: “Me acerqué muchísimo, intenté tratar de descifrarlo, dijo que era una persona introvertida, pero el primer día ya estaba haciendo de todo. Me cuesta entenderlo y bueno, uno a lo que no conoce le tiene un poco de miedo así que le vamos a dar ahí dos votos”.