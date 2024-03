Novak Djokovic anunció que no jugará el Miami Open 2024: el forzado motivo explicado por él mismo en sus redes sociales.

El serbio lo adelantó en X a una semana del arranque del certamen: “Lamentablemente no jugaré el MiamiOpen este año”. Y les habló especialmente a sus fans en Florida: “Lamento no poder conocer a algunos de los mejores y más apasionados fanáticos del mundo. ¡Estoy buscando competir en MI en el futuro!”

La decisión de Nole, de 36 años, tiene que ver con resguardar su físico acortando la temporada: “En esta etapa de mi carrera, estoy equilibrando mi agenda privada y profesional”.

Hi Miami!

Unfortunately I won’t be playing the @MiamiOpen this year. At this stage of my career, I’m balancing my private and professional schedule. I’m sorry that I won’t experience some of the best and most passionate fans in the world. I’m looking fw competing in MI in future!

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 16, 2024