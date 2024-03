Actualmente, Santiago del Moro es conductor de Gran Hermano 2023. ¿Pero cómo olvidar a Mariano Peluffo, Jorge Rial y Soledad Silveyra? A diferencia de sus compañeros de conducción, Mariano ya no habla del reality. Lejos de jugar al misterio, explicó por qué se mantiene totalmente al margen.

“Soy un televidente que lo mira cada tanto, porque lo ven mis hijas, lo está conduciendo un colega de la radio y amigo, pero no lo sigo tanto. No me sé el nombre de los personajes, no estoy tan en tema…”, dijo.

“No estoy metido, entonces parece que si hablo me quiero colgar de algo que hice antes y nada más lejos. Prefiero no…”, expresó en LAM, intentando esquivar el tema.

Mariano Peluffo en una de las galas de Gran Hermano 2012 (Foto: Prensa Telefé)

POR QUÉ MARIANO PELUFFO NO HABLA MÁS DE GRAN HERMANO

“Fue una etapa hermosa, me encantó, pero hoy estoy en otra etapa diferente. No tengo nada interesante para aportarle a la causa GH. Tengo un montón de amigos que trabajan ahí de toda la vida”, agregó Peluffo.

“Santi (Del Moro) es un gran profesional que está en un gran momento: está en el programa más escuchado de la radio y en el más visto de la tele. ¿Qué le puedo aportar? Nada”, sentenció. ¡Fin de una etapa!

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LA NOMINACIÓN ESPONTÁNEA Y LA FULMINANTE?

A diferencia los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos a uno de sus compañeros y 1 a otro; con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente.

Aunque no parece una gran diferencia, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Diego Leonardi recibe la espontánea de Marianela Mirra en Gran Hermano 2007.

Sin ir más lejos, uno de los casos más recordados es el de Marianela Mirra, quien cerca de la final de Gran Hermano 2007, usó este recurso contra Diego Leonardi, que había sido su aliado y muchas veces protector dentro de la competencia.

A pesar de que él no tenía sospechas de la tucumana, se enteró de su estrategia a raíz de un comentario que recibió desde el exterior de la casa y, a partir de ese momento, “Male” se convirtió en una de las grandes revelaciones del juego.

Furia le hizo la fulminante a Denisse en Gran Hermano 2023.

En cambio, con la nominación fulminante no importa cuántos votos en total acumule la persona que la reciba, sino que irá directamente a placa.

Y aunque parece un arma potente dentro de la casa, en caso de que el destinatario de esta medida también reciba un buen número de votos de parte del resto de sus compañeros, no hace la diferencia. Por el contrario, queda desperdiciada la jugada.