Conocido en el ámbito político, Pedro Rosemblat acaparó la atención de la prensa del corazón por su noviazgo con Lali Espósito, artista que declaró estar “hasta las manos” de amor.

En un mano a mano íntimo con María Laura Santillán para Infobae, el conductor del programa de streaming Gelatina reveló cómo comenzó su relación con Lali ¡y sorprendió a todos!

“Yo también estoy hasta las mano y muy enamorado… Eso es una caricia escuchar eso. No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos, que le amor sea correspondido. Estoy muy feliz”, le dijo Rosemblat a María Laura cuando le preguntó por su historia de amor con la actriz y cantante.

“Quiero detalles, pero no sé dónde conseguirlos. ¿Cómo la conociste?”, le retrucó la periodista, con picardía.

Y Pedro se los dio: “Me escribió ella. Ahí sacaste un detalle. Me escribió ella y empezamos a charlar. ¡Tuve una suerte bárbara! Yo no sé si me hubiera animado a escribirle. Me sorprendí, obviamente”.

LA PROFUNDA DECLARACIÓN DE AMOR DE LALI A PEDRO ROSEMBLAT

A principios de marzo, Lali Espósito le declaró su amor con contundencia a Pedro Rosemblat en Instagram, a través de un profundo escrito.

“Hasta entonces, yo solamente había compartido algunas cosas con algunos otros. Hasta entonces, me había divertido o había sufrido los embates del amor ordinario, el drama de los días en los que uno plantea un proyecto compartido, un modo más económico y sustentable de enfrentar la vida en este mundo”.

“Hasta entonces, había intentado con otros, pero nadie me había descubierto. Hasta tus ojos, que parecieron conocer algo perdido y recobrado, nadie me había visto”, reza el poético texto que Lali le dedicó a Pedro, que sería de la autoría de Julián López, persona a la que Lali etiquetó en su posteo.