Al Ittihad buscará un mejor rendimiento y un lavado de cara al futuro, por lo cual estarían dispuestos a apostar fuerte el próximo mercado e ir en busca de figuras de clase mundial. La idea principal del club es sumar estrellas del Viejo Continente, y esta vez estarían dispuestos a ir en busca de una figura del Manchester City.

En los últimos mercados, el equipo que actualmente dirige Marcelo Gallardo buscó la contratación de nombres de primera línea, como lo son Mohamed Salah del Liverpool, a quien le ofrecieron 200 millones pero el club lo rechazó, y Sergio Ramos, quien declinó ir a jugar a Arabia Saudita.

En esta ocasión, estarían interesados en Bernardo Silva, quien estuvo en los anteriores mercados en el ojo del Barcelona y del Paris Saint-Germain, pero que finalmente decidió quedarse y mantenerse como una de las figuras y engranaje principal.

💣❗🇵🇹 #MCFC🔵⚫ #Ittihad❗

Al-Ittihad is monitoring the situation of Manchester City’s Portuguese player Bernardo Silva. https://t.co/tbBrHMBQpO pic.twitter.com/G2T9jQRsed

