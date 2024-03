En medio del conflicto entre Mica Viciconte y Fabián Cubero con Nicole Neumann, la panelista de Ariel en su salsa enterneció a sus seguidores de Instagram al compartir una divertida foto de su hijo con el exfutbolista, Luca Cubero, recién salido de su escuela y mostrando su uniforme.

Al nene se lo puede ver en la puerta de su colegio, luciendo muy sonriente sus pantaloncitos de gimnasia en diálogo con una remera blanca que sostenía mirando hacia la cámara. Junto a la postal, su mamá reveló entre risas la dificultad que enfrenta con su hijo a la salida.

“Todos los días su remera llega así. Imposible que la salsa salga de su remera”.

“Todos los días su remera llega así. Imposible que la salsa salga de su remera”, expresó Mica, al pie de la imagen de su hijo sosteniendo la chomba sucia con comida que pertenece al colegio ubicado en Pacheco, donde ahora también asiste hermana Indiana, la hija más grande de Nicole y Fabián.

MICA VICICONTE HABLÓ DE LA VERSIÓN DE QUE MANU URCERA MALTRATÓ A INDIANA CUBERO

Alejandro Guatti: -¿Fabián está tranquilo con Urcera?

Mica Viciconte: -No tengo idea. Acá los responsables son el padre y la madre.

Alejandro Guatti: -¿Acá hubo algún caso de maltrato contra Indiana?

Mica Viciconte: -No tengo idea. No me voy a meter en eso.

Alejandro Guatti: -Es lo que se dice, sino como para desmentirlo…

Mica Viciconte: -Eso lo tiene que decir él. Él tiene que salir a aclarar la situación. “No, no dije nada” o “sí, si dije”.

Alejandro Guatti: -Él dijo que hubo muchas mentiras.

Mica Viciconte: -Bueno, punto por punto.