A poco de arrancar una nueva semana en Intrusos, Marcela Tauro (que estuvo al frente de la conducción del programa de América en reemplazo de Flor de la Ve) sorprendió al revelar que se puso el chip sexual.

“Le quiero mandar un beso grande a mi doctora porque me puse el chip sexual. ¡Es bárbaro!”, comenzó diciendo la periodista. Despertando el asombro de todos sus compañeros por su nuevo estilo de vida.

Foto: Captura (América)

“¿No me notan con más energía? Si no, no podría hacer todo lo que hago. El viernes estaba para atrás, te juro. No paré en todo el fin de semana”, agregó, dando cuenta de los buenos resultados que le dio.

“Me lo pusieron debajo de la cintura, ¡es buenísimo! Tengo la piel divina. No es sólo por el sexo, mi amor. Para los hombres también hay, Dady Brieva se lo puso. Carmen Barbieri también y Catherine Fulop fue la que me lo recomendó”, cerró, feliz.

EL TREMENDO VATICINIO DE MARCELA TAURO SOBRE EL ROMANCE DE CAMILA HOMS Y JOSÉ “EL PRINCIPITO” SOSA

Marcela Tauro lanzó en Intrusos un vaticinio sobre el romance Camila Homs y José ‘el Principito’ Sosa luego de los rumores de casamiento y un nuevo embarazo de la modelo.

“Yo creo que ella está enamorada del Principito, pero él tampoco se divorció de la otra mujer, entonces para mí va a repetir la historia”, dijo sin filtros la panelista sobre la ex de Rodrigo de Paul y su actual novio.

Las vacaciones de Camila Homs y José Sosa. Fuente: Instagram.

Sobre la postura que tomó con la polémica separación del campeón de la selección, analizó: “Yo la defendía cuando lo pasó lo de Rodrigo y después dije ‘si no habla ella, ¿qué voy a hablar yo?’ si yo no tengo anda en contra de De Paul”.