En medio de su firme contestación a una usuaria que le dedicó un desafortunado comentario, Tini Stoessel hizo eco de las fotos de su cumpleaños número 27. A diferencia del año pasado, eligió celebrar su día especial en su casa y rodeada solamente de sus mejores amigas.

La expareja de Rodrigo de Paul invitó al living de su hogar a sus amigas de toda la vida, como Carola Gil, Mechi Albano y Sofía Fernández, quienes le cantaron el feliz cumple mientras Tini sonreía a más no poder. “Feliz día, mi reina, te amo con todo mi corazón”, le dedicaron las chicas, muy cariñosas.

Tini se mostró sonriente junto a una torta de chocolate con salsa de dulce de leche, crema y arándanos. Y sopló cuatro velitas rosas muy largas y con brillitos plateados. Relajada, lució una remera blanca con personajes de Disney y un buzo gris. ¡Feliz cumple, Tini!

TINI STOESSEL SE CRUZÓ CON UNA USUARIA

La gran sensibilidad de Tini Stoessel quedó al descubierto en las últimas horas, sobre todo por la forma en que respondió a un comentario desubicado de una usuaria de Twitter.

El detonante fue la agresión que recibió la exnovia de Rodrigo de Paul: “Contame: ¿qué te pasó de grave en la vida, reina? ¿Que te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame, ¿qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show? Ridícula”.

Entonces, Martina Stoessel abrió su corazón: “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones”.

“Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones”.

“Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”, continuó.

Entonces, Tini Stoessel cerró: “No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces”.