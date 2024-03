Mañana Boca arranca su camino en la Copa Argentina, un torneo que los xeneizes ya han sabido ganar en algunas ocasiones, pero que claramente hoy por hoy toma un valor distinto. 6 Partidos mano a mano que no solo otorgan una estrella, sino que también un cupo directo a la Copa Libertadores. Algo que Boca sabrá valorar mucho más, dado que en 2024 no participará de la misma y tendrá que conformarse con la Sudamericana (Siendo candidato al título y casi que con la obligación de ganarla).

Diego Martínez pondrá éste sábado lo mejor ante Central Norte de Salta, ya que llegan al cruce sin desgaste previo debido a la suspensión del partido frente a Estudiantes de La Plata a los 27 minutos del primer tiempo. En definitiva, la Copa Argentina (o la copa de las sorpresas) no se debe subestimar, ni siquiera en los 32avos. El DT del equipo salteño, Victor Riggio, ya advirtió que: “Boca tiene mucho para perder”

No hay margen de error en esta competencia, y tampoco en la Copa de la Liga, ya que momentáneamente a falta de 3 fechas, Boca no estaría clasificando a los Playoffs de la fase final. Por eso el DT probó dos equipos en la práctica del jueves, siendo ambos una mezcla de titulares y suplentes pero que resaltan algunas líneas, la vuelta de Equi Fernandez ya aparentemente recuperado de un desgarro en el isquiotibial derecho y la vuelta de Marcos Rojo tras más de 100 días fuera de las canchas.

Y he aquí la sorpresa más grande: la inclusión como titular por primera vez de Vicente Taborda (su último partido fue la final vs Fluminense en la Copa Libertadores 2023) siendo una gran oportunidad para el juvenil de ganarse un lugar (su lugar) en la consideración del cuerpo técnico. Recordemos que Taborda no era tenido en cuenta, y que estaba todo cerrado para que el jugador vuelva a ser cedido a Platense, pero Vicente tiró la operación atrás y decidió quedarse en Boca a pelear un puesto. No tiene un puesto garantizado aún, pero la oportunidad se le presentó.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE BOCA

Rodrigo Brey, Lucas Blondel, Marcos Rojo, Aaron Anselmino, Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Ezequiel Fernandez, Jabes Saralegui, Vicente Taborda, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.