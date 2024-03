Coti Romero contó en Socios del Espectáculo que las redes son “enemigas y aliadas”. En este contexto, rememoró cuando al poco tiempo de haber salido de la casa de Gran Hermano 2022 decidió cerrar su cuenta de Twitter, que actualmente se llama X.

“Las redes son aliadas y enemigas. A mí me sirven para trabajar, por ejemplo, pero hace un tiempo tuve que eliminar Twitter porque era muy tóxico leer todo el tiempo comentarios negativos, era triste. Lo hice por mi salud mental”, admitió la expareja de Alexis “Conejo” Quiroga.

“En un principio, ignoraba todo y me parecía entendible porque recién salía del reality, pero después se metieron con mi cuerpo; me trataban de gorda y de deforme”.

Acto seguido, reveló qué tipo de comentarios eran los que más la afectaban. “En un principio, ignoraba todo y me parecía entendible porque recién salía del reality, pero después se metieron con mi cuerpo; me trataban de gorda y de deforme. Con el tiempo uno se termina creyendo esas cosas. Se metieron con mi familia, con mi religión, con el Conejo, mi ex, con todo”, dijo, contundente.

COTI ROMERO REMARCÓ LO MUCHO QUE LA AFECTABAN LOS COMENTARIOS DE LOS HATERS

Antes de cerrar, Coti subrayó que tuvo que pedir ayuda porque no pudo sostener la situación.

“Les pedí ayuda a mi familia y amigos porque estaba sola en Buenos Aires. Había días que no me quería despertar. Una persona te puede decir cosas malas, pero a mí la terapia me ayudó un montón a llevarlo”, contó.

Y cerró haciendo una contundente aclaración. “Aprendí también a dejar de ver los comentarios y los mensajes en Instagram y en TikTok. Creo que hay gente que está enojada con la vida y se la agarra con uno. Lo mismo le pasó hace poco a Tini Stoessel, por ejemplo, que le dejaron un montón de mensajes horribles”, cerró, con firmeza.