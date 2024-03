Luego de la adrenalina que desató el ingreso de exparticipantes y nuevos jugadores a Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione y Mauro Dalessio se convirtieron en la nueva parejita de la casa.

Y sin pasar por alto esto, Santiago del Moro indagó al joven sobre su relación con su compañera: “Yo creo que estamos muy bien. Logré tener una gran contención adentro de la casa, lo cual me costó mucho. Me cuesta mucho, tal vez, expresar mis sentimientos y estoy bastante cómodo, en ese sentido. Yo creo que ella también”, lanzó.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, Furia no pasó por alto el gesto del Mauro: “Acabo de ver lo que dijo y es lo mismo de mi parte, pero veo que se rascó la nariz y yo miro mucho. Así que nada #estrategia”, lanzó, ante el estallido y el aplauso de sus compañeros.

Y aclaró: “Pobre. No, pero posta, sí es una gran contención. La verdad es que yo no cuido criaturas, pero es un buen pibe y la verdad que está bueno que esté acá adentro, porque también es un gran motivador. El Chino está muy celoso de que no tiene sus músculos, así que se ponen todos a entrenar”.

“Mauro tiene una muy buena energía y se siente. Así que nada, también es por eso que lo acompaño. Todo aquel que tenga buena energía, para mí es bienvenido. Así que me encanta compartir momentos con él”, cerró Furia.

AGOSTINA SPINELLI VOLVIÓ A GRAN HERMANO 2023

Luego de que Lisandro “Licha” Navarro sorprendiera a sus compañeros de Gran Hermano 2023 al regresar a la casa días atrás, ahora fue Agostina Spinelli quien causó el mismo efecto con su presencia en el juego Congelados.

La exjugadora regresó por unos minutos a dejar tres sobres (el beneficio de una cena con alguien especial, quedar directamente fulminado y salvarse de la placa) y aprovechó para decir algunas cosas a los participantes del reality de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

“¿Cómo están? ¡Ay, qué lindo verlos! ¡Qué lindo verlos! Cómo los extraño, a pesar de todo, chicos. Me fui de una forma horrible y tenía muchas ganas de entrar. Gracias, Gran Hermano por esta oportunidad”, comenzó diciendo Agostina.

Después se dirigió a Juliana “Furia” Scaglione, con quien había mantenido un tremendo cruce antes de decidir abandonar el programa, y le tocó el hombro mientras ella miraba un punto fijo sin emitir palabra: “Hola, Juliana. Juli, ¿todo bien?”, atinó a decirle.

Como si eso fuera poco, Spinelli también le habló a Mauro Dalessio, con quien Juliana comenzó un romance y dio que hablar con su pedido, ¿a pura ironía?; “Me la cuidás, eh”, lanzó, con el resto de los chicos como testigos y antes de que Gran Hermano haga la cuenta regresiva para que abandone la casa.