Mery del Cerro, feliz por su pleno presente laboral y personal, cumplió 39 años y lo celebró bien temrpranito con su familia. Su pareja, Meme Bouquet, y sus hijas, Mila y Cala, la sorprendieron al llevarle el desayuno a la cama.

En el video, se puede ver a la más grande vestida con el uniforme del colegio y a la más chiquita en pijama, abrazando a su mamá que todavía estaba en la cama. Junto a su papá, prendieron la velita que pusieron sobre una minitorta mientras le cantaban. ¿Lo más tierno? El cartel rosa con estrellitas que dice “feliz cumple”.

“Así, a las 6:45 de la mañana, arrancaba mi día… Con ellos… No puedo pedir nada más. Gracias”.

“Así, a las 6:45 de la mañana, arrancaba mi día… Con ellos… No puedo pedir nada más. Gracias”, expresó Mery, muy emocionada por la sorpresa que le preparó su familia, junto a un montón de dulces emojis. ¡Feliz cumpleaños!

ASEGURAN QUE MERY DEL CERRO TOMÓ PARTIDO POR PAULA CHAVES

“Parece que María (estaba) medio distante de Zaira, como que ahí había una rispidez”, dijo Luli Fernández en Socios del Espectáculo.

“Y parece ser que María tomó partido. Porque parece ser que hubo una cuestión con Zaira por una acción que hizo para una marca… Pero, en concreto, María y Paula están próximas a hacer un viaje al cual Zaira no fue invitada”, agregó la panelista de eltrece.

Sobre el foco del malestar entre Zaira y Paula, Rodrigo Lussich apuntó: “Paula Chaves salía con el polista Facundo Pieres hace años, ahora él sale con Zaira. Entonces, Paula no le habla más a Zaira porque está saliendo con un ex y eso no le cae bien. Y Mery del Cerro, que es amiga, se pone del lado de Paula, que no le habla más a Zaira”.