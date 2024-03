En medio de la preparación para la próxima Copa América en la fecha FIFA, Cristian Romero, autor del primer gol en la victoria 3-0 ante El Salvador en el amistoso del viernes pasado, se sumó a los campeones del mundo que se postularon para disputar los Juegos Olímpicos de París con la Selección Argentina sub 23 dirigida por Javier Mascherano.

“Nunca estuve en uno, pero me encantaría tener esa oportunidad. En todo lo que sea para ayudar a mi país me encantaría estar. No depende de mí, sino del club. Si Masche me quiere llevar, yo estoy disponible”, aseguró Cuti en diálogo con Gastón Edul en TyC Sports.

CUTI ROMERO: «ME GUSTARÍA ESTAR EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS» 🇦🇷 El defensor de la Selección Argentina se refirió a la posibilidad de integrar el plantel Albiceleste en #París2024: 🗣️ «Nunca tuve la posibilidad de estar. Todo lo que sea para la Selección, obviamente que me gustaría… pic.twitter.com/TYLbs7Df4T — TyC Sports (@TyCSports) March 24, 2024

Uno de los capitanes de Tottenham se sumó a Emiliano Martínez, quien aseguró que lo único que le faltaba con la Albiceleste era el oro, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi como los héroes de Catar 2022 que le abrieron la puerta a la gran cita de la capital de Francia de mitad de año.

🗣️ Cuti Romero con @gastonedul en TyC Sports: “Nunca tuve la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos y todo lo que sea para la Selección, me encantaría estar. No depende de mí, pero si Masche quiere llevarme obviamente que estoy disponible”. pic.twitter.com/e67Sz0Fh7j — dataref (@dataref_ar) March 24, 2024

Por su parte, Ángel Di María ya había adelantado que no participaría de la misma incluso antes de que se consumara la clasificación en el Hexagonal Sudamericano de Venezuela: “Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América es lo último. Decidí eso también porque tuve muchos años de sufrimiento con las lesiones y cuando no me salían las cosas”.