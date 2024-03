En medio de la polémica por la serie de Guillermo Coppola, las panelistas de LAM, consultadas por Ángel de Brito, revelaron si alguna vez tuvieron relaciones sexuales en sus lugares de trabajo. “¿Nunca tuviste sexo en el teatro, Marixa?”, le preguntó Nazarena Vélez a Marixa Balli.

El tema surgió porque en la serie se cuenta que Alejandra Pradón habría tenido un encuentro sexual con Diego Maradona en el teatro. Entonces, Marixa dijo que Alejandra jamás haría algo así en el trabajo. Lo que dio pie a que Nazarena revelara que ella sí lo hizo. ¿Con quién?

“Yo lo hice una vez con el Bocha. No fue nada malo, pero yo sí tuve… con el Bocha. Ahora todas las anécdotas son con el Bocha”.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño son una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. (Foto: instagram/santiagocaamano)

POR QUÉ EL CHYNO AGOSTINI NO LE HABLÓ DURANTE DOS AÑOS A NAZARENA VÉLEZ

En LAM, Nazarena Vélez confesó que su hijo mayor, el Chyno Agostini, dejó de hablarle por dos años. “El Chyno, durante dos, años no me habló”, lanzó en referencia al hijo que tiene con Daniel Agostini.

Chyno Agostini y Nazarena Vélez

Y ahondó en el escándalo que protagonizó con el padre de su hijo varios años atrás: “Se judicializó, fue un quilombo. El Chyno era más chiquito. Daniel me quería sacar la tenencia, fue cuando yo estaba en la obra Los Grimaldi, que vine y le rompí el auto”.

Nazarena Vélez y Daniel Agostini estuvieron casados casi siete años (Foto: YouTube)

“Y después, a los 16 años, quería dejar el colegio y yo no quería, y Daniel le dio el ok y se fue a la mier… Ahí no me habló por dos años”, recordó. Y cerró, dejando en claro que ya está todo bien con su hijo: “Ahora está viviendo conmigo”.