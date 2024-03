Fabio Alberti debutó en la TV argentina en 1991 con De la cabeza, alcanzó la fama al año siguiente con Cha Cha Cha junto a un reparto coral, y pocos años después encabezó Todo por 2 pesos en el que hizo una dupla de oro con Diego Capusotto durante tres temporadas al aire.

El ciclo se mantuvo en el aire hasta 2002, pero el dúo siguió haciendo reír hasta 2006 con las obras Una noche en Carlos Paz y ¡Qué noche Bariloche!, para luego disolverse definitivamente; y él explicó en una entrevista que “lo echaron” y que fue “lo mejor” para todos.

Fabio Alberti y Diego Capusotto en Todo por 2 pesos (Foto: Web)

Tras afirmar que Todo por 2 pesos se podría hacer en la actualidad, Alberti le contó a El Presto que “no tiene relación con Diego” Capusotto. “Tengo la mejor, pero no tengo relación con Diego como no la tengo con nadie. Con Alacrán apenitas, porque tiene Instagram, pero Diego no tiene”, explicó el humorista, en referencia a que hace años que vive en Uruguay.

FABIO ALBERTI EXPLICÓ POR QUÉ NUNCA VOLVIÓ A TRABAJAR CON DIEGO CAPUSOTTO

“Nos cansamos con Diego. Yo entiendo, yo lo cansé. Yo me hago cargo”, sentenció Alberti. “A mí me echaron (Pedro) Saborido, (Néstor) Montalbano y Capusoto, y en ese momento hacíamos las obras de teatro. Ellos me alejaron, e hicieron muy bien porque a ellos les fue muy bien en lo que hicieron”, explicó.

“Y está bien que me hayan echado. Yo era un hereje dentro de ese grupete de teatro. Y ellos hicieron muy bien, se contactaron con canales, con gente…”, agregó Alberti, en referencia a la evolución de Todo por 2 pesos en Peter Capusotto y sus videos.

Asimismo, Alberti negó que el grupo lo haya alejado “por cuestiones ideológicas”. “No es por ideología. Es por vicios, por cosas. Ellos son gente sana y yo no”, confesó Fabio, que resaltó que “a ellos les fue muy bien y a mí me encanta”.

